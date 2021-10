Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Geldbeutel aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Am Montag gegen 13:45 Uhr gelang es einem bislang unbekannten Täter Am Tafelacker wenige Meter neben den arbeitenden Angestellten einer Gartenbaufirma den Geldbeutel eines Angestellten aus dem Firmenauto zu stehlen. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und informierte die Angestellten darüber. Dem Täter gelang es allerdings unerkannt zu flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: 180 - 190 cm groß, dunkle Haare, dunkel gekleidet, hatte auffällig fleckige Haut im Gesicht. Der Geldbeutel wurde zwischenzeitlich unweit des Tatortes aufgefunden. Das Bargeld in Höhe von 200 Euro fehlte jedoch. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

