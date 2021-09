Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Berauschende Fahrradfahrt

Stralsund (ots)

Am 16.09.2021 wurde durch Bundespolizisten ein Fahrradfahrer, der durch seine unregelmäßige Fahrweise auffiel, am Heinrich-Heine-Ring in Stralsund angehalten und kontrolliert. Die Beamten mussten den Radfahrer mehrmals auffordern, da er nicht gleich reagierte. Auf Nachfrage, ob er berauschende Mittel zu sich genommen hatte, bejahte der 36-jährige Stralsunder es.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Des Weiteren führte der Radfahrer in seinem Rucksack diverse Gegenstände mit sich, die zum Gebrauch von Betäubungsmittel dienen und Spuren von Anhaftungen vorwiesen.

Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

