Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, L78 - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle

Iffezheim, L78 (ots)

Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster führten am Donnerstagmorgen zwischen 08:15 Uhr und 11:45 Uhr am Grenzübergang Wintersdorf eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Es konnten mehrere Verstöße unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie einen Verdacht auf Schleusungskriminalität und illegaler Einreise festgestellt werden. Gegen 09:20 Uhr wurde ein 28-Jähriger BMW-Lenker einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass er unter Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen haben könnte. Dies konnte durch einen Drogenvortest bestätigt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Darüber hinaus konnten im Fahrzeug zwei Einhandmesser sichergestellt werden. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell