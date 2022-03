POL-OG: Bühl - Müll liegen gelassen

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots) - Ein unbekannter Dieb machte sich am Donnerstag im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr an einem in der Hauptstraße auf einem Parkplatz geparkten Renault zu schaffen. Der Unbekannte entwendete offenbar aus dem nicht abgeschlossenen Auto den Geldbeutel der 33-Jährigen mit Bargeld im dreistelligen Bereich und ...

mehr