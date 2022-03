Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim, L75 - Fehler beim Abbiegen

Hügelsheim, L75 (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Transporter kam es am Freitagmorgen an der Einmündung "Dieter-Rückle-Straße/L75". Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 29-Jährige die L75 von Hügelsheim kommend und wollte nach links in die Dieter-Rückle-Straße einbiegen. Hierbei kollidierte die Dacia-Lenkerin mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Fahrer eines Fords-Transits. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass zwei Abschlepper von Nöten waren.

/pi

