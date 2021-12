Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Unfall am Bahnübergang in Bad-Neuenahr - Bundespolizei Trier sucht beteiligte Verkehrsteilnehmer

Bad Neuenahr (ots)

Bereits am 18.11.2021, gegen 12:45 Uhr, kam es am Bahnübergang Kölner Straße in Bad Neuenahr zu einem Unfall.

Eine 49-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW, trotz Rotlicht und sich senkender Schranken, den Bahnübergang. Dabei touchierte sie eine Schranke, so dass es infolgedessen zu einer mehr als 1 ½ stündigen Störung der Anlage kam.

Laut Ermittlungen befanden sich vor der Unfallfahrerin vier weitere PKW sowie eine Radfahrerin, welche als Zeugen infrage kommen könnten. Weiterhin sucht die Bundespolizei Trier nach Verkehrsteilnehmern, welche zur angegeben Zeit den Bahnübergang in entgegengesetzte Richtung überqueren wollten.

Die Bundespolizei Trier bittet um Hinweise unter der Telefon-Nummer 0651 - 43678-0.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell