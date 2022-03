Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterharmersbach - Diebstahl aus Fahrzeug, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Donnerstag im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr an einem in der Hauptstraße auf einem Parkplatz geparkten Renault zu schaffen. Der Unbekannte entwendete offenbar aus dem nicht abgeschlossenen Auto den Geldbeutel der 33-Jährigen mit Bargeld im dreistelligen Bereich und persönlichen Dokumenten. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Auch nicht, wenn Sie das Fahrzeug nur für eine kurze Erledigung verlassen. Diebe und Einbrecher kennen alle Verstecke! /lg

