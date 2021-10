Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlenen Tresor aufgebrochen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Während eines Spaziergangs mit ihrem Hund hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Sonntag einen Tresor entdeckt. Der Safe war offenbar gewaltsam geöffnet und anschließend im Bereich der Königstraße "entsorgt" worden.

Am gleich Nachmittag ging die Meldung zu einem Einbruch in eine Firma in der Pirmasenser Straße ein. Hier war ein Tresor gestohlen worden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem gefundenen Tresor um die "Beute" aus dem Einbruch in der Pirmasenser Straße. Das enthaltene Bargeld hatten die Täter mitgenommen.

Zeugen, die am Wochenende entweder in der Pirmasenser Straße gesehen haben, wer den Tresor abtransportiert hat, oder die in der Königstraße beobachtet haben, wer den Tresor dort abgeladen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell