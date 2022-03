POL-HH: 220328-4. Verdacht eines Tötungsdeliktes in Hamburg-Neustadt - erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf

Hamburg (ots) - Tatzeiten: a) 25.03.2022, 15:00 Uhr b) 25.03.2022, 18:52 Uhr Tatorte: a) Hamburg-Osdorf, Eidechsenstieg b) Hamburg-Alsterdorf, Alsterkrugchaussee Sowohl in Osdorf als auch in Alsterdorf gerieten am Freitag Autofahrer bei Fahrzeugkontrollen in den Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Beide ...

mehr