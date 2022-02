Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dövelingsweg/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (16.02.2022) ein Auto am Dövelingsweg aufgebrochen. Sie schlugen die Fahrer- sowie Beifahrerseitenscheibe ein. Unter anderem entwendeten die Täter eine Handtasche. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

