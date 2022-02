Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße

Autofahrerin fährt betrunken und verursacht Unfall

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstag, 15.02.2022, gegen 16.10 Uhr , einen Unfall auf der Bahnhofstraße in Senden, Bösensell. Die verursachende Autofahrerin habe zwar einen Zettel an der Scheibe des betroffenen Autos hinterlassen, sich aber bereits vom Unfallort entfernt, gab der Melder an.

Auf Grund der Angaben konnte eine 63-jährige Autofahrerin aus Senden ausfindig gemacht und zu dem Unfall befragt werden. Während der Sachverhaltsklärung bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Sendenerin.

Diese gab den Alkoholkonsum zu und stimmte einem freiwilligen Alkoholvortest zu. Dieser verlief positiv. Der 63-Jährigen wurde auf der Polizeiwache in Lüdinghausen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

