Polizei Hamburg

POL-HH: 220327-3. Eine vorläufige Festnahme nach Kfz-Aufbruch in Hamburg-Groß Borstel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.03.2022, 13:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Groß Borstel, Weg beim Jäger

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 34 (PK 34) hat gestern am frühen Nachmittag einen mutmaßlichen Kfz-Aufbrecher vorläufig festgenommen. Der Mann wurde dem Haftrichter zugeführt.

Eine Fahrzeugbesitzerin hörte zunächst ein Scheibenklirren und stellte wenig später fest, dass die Seitenscheibe ihres in einem Parkstreifen im Weg beim Jäger abgestellten Peugeot 208 eingeschlagen und ihre Handtasche aus dem Wagen entwendet worden war. Gleichzeitig bemerkte sie einen Verdächtigen, der sich auf einem Fahrrad vom Tatort entfernte. Der Ehemann der Frau konnte ihr in der entwendeten Handtasche befindliches Smartphone kurze Zeit später am Alsterufers im Bereich der Rathenaustraße in Alsterdorf orten.

Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte den verdächtigen Radfahrer dort antreffen und die entwendete Handtasche bei ihm sicherstellen. Die Polizisten nahmen den 48-jährigen Deutschen vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie außerdem einen Nothammer, Handschuhe und eine geringe Menge Marihuana. Das Fahrrad, mit dem der Tatverdächtige angetroffen wurde, stellten die Beamten ebenfalls sicher, da er es nach ersten Erkenntnissen auch deliktisch erlangt hatte.

Da gegen den Festgenommenen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg bestand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim dem für die Region Eimsbüttel zuständigen Landeskriminalamt 132 (LKA 132) geführt und dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell