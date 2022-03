Polizei Hamburg

POL-HH: 220327-1. Erinnerung: Einladung für Medienvertreter zum Auftakt der Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht auf Kinder ... kommt an"

Hamburg (ots)

Zeit: 28.03.2022, 07:30 Uhr Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Erich-Kästner-Grundschule, An der Berner Au 12, 22159 Hamburg

Morgen beginnt die dreiwöchige hamburgweite Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht auf Kinder ... kommt an", die vom Leiter der Hamburger Verkehrsdirektion, Herrn Ulf Schröder, an der Erich-Kästner-Grundschule in Farmsen-Berne eingeläutet wird (siehe auch PM 220324-3.). Im Rahmen der morgigen Auftaktveranstaltung wird es eine Gurt-Schlitten-Vorführung geben. Herr Schröder steht auch für O-Töne zur Verfügung.

Interessierte Journalisten werden gebeten, sich unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de anzumelden.

Die Veranstaltung findet im Freien statt. Sollten Abstände nicht eingehalten werden können, bitten wir ums das Tragen einer FFP 2- Maske.

