POL-NB: Kellerbrand in Neubrandenburg

Am 25.02.2022 um 17.35 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle MSE fernmündlich Kenntnis von einem Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Vor Ort konnten eingesetzte Polizisten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg einen Brand im Keller des Wohnblockes Cölpiner Straße 72 in Neubrandenburg bestätigen. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg leitete umgehend Löscharbeiten ein. Insgesamt befanden sich drei Löschfahrzeuge im Einsatz. Eine Evakuierung der Bewohner war nicht nötig; Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Da die Brandursache vorläufig nicht geklärt werden konnte, kommt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

