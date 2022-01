Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 28.01. - 30.01.2022

Jever (ots)

Jever

Diebstahl einer Ortstafel am Ortseingang Jever Vg.-Nr.: 2022 00 142 434 SB: PK Kaiser Ort: Rahrdumer Straße, 26441 Jever

Im Zeitraum vom 29.01.2022, 18:30 Uhr, bis 30.01.2022 08:00 Uhr, wurde im Bereich des Übergangs Rahrdumer Straße / Schützenhofstraße (Ortseingang Jever) eine sog. Ortstafel mit der Aufschrift "Stadt Jever" bzw. umseitig "Rahrdum" von unbekannten Tätern gestohlen. Das Schild wurde zunächst abgeschraubt und dann entwendet.

Zeugen die möglicherweise verdächtige Personen wahrgenommen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever Kontakt aufzunehmen.

Wangerland

Trunkenheit im Straßenverkehr in Hooksiel Vg.-Nr.: 2022 00 138 258 SB: PHK Wilbers Ort: Altendeich, 26434 Wangerland, OT: Hooksiel

Am 28.01.2022, gegen 20:35 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei in Jever mit, dass im Bereich Hooksiel ein Pkw-Führer mit seinem Fahrzeug fahre, obwohl er unter Alkoholeinfluss stehe. Der 78-jährige Fahrzeugführer wurde durch Beamte angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,23 Promille aus. Im Anschluss daran wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schortens

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelac-Fahrerin in Schortens Vg.-Nr.: 2022 00 136 831 SBin: PKAin Onken Ort: Addernhausener Straße, 26419 Schortens

Am 28.01.2022, gegen 15:05 Uhr, parkte eine 54-jährige Frau aus Schortens im Bereich der Addernhausener Straße am Fahrbahnrand. Beim Öffnen der Fahrertür übersah sie zwei Pedelac-Fahrende, welche zu diesem Zeitpunkt an ihrem Pkw vorbeifuhren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelac, wobei die 45-jährige Führerin des Pedelac leicht verletzt wurde.

Sachbeschädigung an Fenster eines Wohnhauses im Buschweg in Schortens Vg.-Nr.: 2022 00 136 832 SBin: PKin Hein Ort: Buschweg, 26419 Schortens

Am 28.01.2022, gegen 14:20 Uhr, wurde das Fenster eines Wohnhauses im Buschweg in Schortens mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Die 62-jährige Bewohnerin des Hauses befand sich zu dieser Zeit in ihrer Wohnung und wurde durch einen lauten Knall aufmerksam. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass ein Wohnzimmerfenster beschädigt sei. Vermutlich ist ein unbekannter Gegenstand dagegen geworfen worden.

Zeugen die Hinweise zum Tathergang oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Fahren trotz bestehenden Fahrverbots in Schortens Vg.-Nr.: 2022 00 140 512 SBin: PKAin Onken Ort: Johann-Warner-Weg, 26419 Schortens, OT: Heidmühle

Am 29.01.2022, gegen 15:20 Uhr, führten Beamte der Polizei aus Jever im Bereich des Johann-Warner-Weges in Schortens eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem 24-jährigen Pkw-Führer derzeit noch ein Fahrverbot auferlegt ist.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

gesamter Bereich des PK Jever

Diverse Einsätze anlässlich des Sturmtiefs "Nadia"

Mit Beginn der Nachmittagsstunden des 29.01.2022 bis in die Vormittagsstunden des 30.01.2022 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Jever zu einer Vielzahl aus Einsätzen anlässlich des Sturmtiefs "Nadia".

In den meisten Fällen handelte es sich um Bäume, Äste und Verkehrszeichen welche auf die Fahrbahn stürzten.

Zu Personenschäden oder Verkehrsunfällen kam es in diesem Zusammenhang jedoch nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell