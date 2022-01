Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Wilhelmshaven 28.01.-30.01.2022

Wilhelmshaven (ots)

Räuberische Erpressung im Kurpark:

Ort: W'haven, Kurpark

Zeit: 20.01.22, zw. 17.00h - 18.00h

Opfer einer unschönen Begegnung wurde ein 17-jähriger Jugendlicher, als er am 20.01.22 durch den Kurpark ging und sich auf einem Weg von der Musikmuschel zur Bismarckstraße befand. Ihm seien 2 männliche Personen entgegengekommen, wobei das Opfer angesprochen worden sei. Ein Täter habe ein Messer gezogen und den Jugendlichen zur Herausgabe seiner Sachen gezwungen. Aus einem Geldbeutel habe man dann Bargeld geraubt. Die Täter seien dann in Richtung Teich geflüchtet.

Das Opfer beschreibt die Täter wie folgt

Haupttäter:

männlich ca. 175 cm Körperlänge trug OP - Maske trug eine schwarze Strickmütze trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze. Evtl. hatte der Täter einen russischen/ukrainischen Dialekt, sprach jedoch deutsch. Mittäter: männlich größer als der andere, um die 190 cm Körperlänge sehr schlank trug ebenfalls OP-Maske keine Kopfbedeckung trug "Jack Wolfskin" Steppjacke, Ärmel grünlich, Rest dunkler.

Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04421-942-215 bei der Polizei zu melden.

Brand eines Altpapiercontainers:

Ort: W'haven, tom-Brok-Straße/Neuengrodener Weg Zeit: 29.01.2022, gegen 01.00h

Ein Altpapiercontainer wurde in Brand gesetzt, der durch das Feuer völlig zerstört wurde. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte den Brand.

Graffiti an Hauswand und an Garagen auf einem Garagenhof sowie Sachbeschädigung des Kaier-Wilhelm-Denkmals:

Ort: W'haven, Weserstraße 36/Innenstadt und Kanalstraße/Lahnstraße Zeit: 26.01.22 bis zum 27.01.22, 10.00h und 28.01.2022

An mehreren Mehrfamilienhäusern und an diversen Garagen auf dem dahinterliegenden Garagenhof wurden vom 26.01. auf den 27.01.2022 sowie am 28.01.2022 großflächige Graffitis in roter Farbe aufgetragen.

Ferner wurde grober Unfug ähnlicher Art betrieben, indem das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ebenfalls mit diversen Schriftzügen in roter Farbe beschmiert wurde.

Unfallfluchten angezeigt:

Am Freitag wurde in der Güterstraße 28 gegen 15.00h auf dem Parkplatz eines Großmarktes ein Mercedes E-Klasse angefahren. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Am Abend des Donnerstags bis zum Vormittag des Freitags wurde bei einem Hotel am Heppenser Groden, in der Straße Zum Ölhafendamm 205, ein Kia angefahren. Auch hier entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Brand eines Radladers - offensichtlich techn. Defekt

Am Freitag, gegen 08.05h, kam es während der Nutzung eines Radladers in der Straße Putzwei zu einem lauten Knall. Aus dem Motorraum stiegen Flammen hervor. Es kam zu einem Einsatz der Feuerwehr, die den Brand löschte. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Eine Tierverbundenheit besonderer Art:

Am Vormittag des 29.01.2022 wurde ein freilaufender Hund gemeldet, der Gefahren für sich und andere Verkehrsteilnehmer verursachte. Dies geschah im Bereich der Bismarckstraße - Kurpark bis hin zum Bereich der Reha-Klinik. Es gestaltete sich schwierig für Feuerwehr und Polizei, des Hundes habhaft zu werden. Einen besonderen Einsatz leistete hier ein junges Pärchen, das selbst mit einem Hund unterwegs war. Im mühseligen und nur mit längerem Durchhaltevermögen verbundenem Engagement gelang es der Frau, Vertrauen zum Hund aufzubauen, bis es schließlich gelang, dem Hund eine Hundeleine umzubinden. Da der Hund es schwierig machte, von der Feuerwehr zum Tierheim gebracht zu werden, wurde der Hund durch die Helferin zu Fuß dem Tierheim zugeführt.

Der ganze Einsatz nahm mehrere Stunden in Anspruch. Die Polizei fand dies mehr als nur bemerkenswert und bedankt sich recht herzlich für das selbstlose Tätigwerden der beiden Bürger und drückt Anerkennung und Respekt aus.

Gefährliche Körperverletzung nach Gaststättenbesuch:

Ort: W'haven, Bahnhofsplatz 1, Busbahnhof Zeit: 30.01.2022, 01.15h

Nach einem Gaststättenbesuch kam es zu tätlichen Übergriffen auf zwei männliche Personen, wobei es sich bei den Tätern um drei Beschuldigte handelt. Zuvor hatten die Opfer in der Lokalität Kontakt zu 2 Frauen aufgenommen, an deren Tisch weitere männliche Personen, offensichtlich die späteren Täter, gesessen hatten. Als die Opfer das Lokal verlassen hatten, kam es zu den Übergriffen. Auf die Opfer wurde eingeschlagen und eingetreten. Eine Person erlitt eine Kopfplatzwunde. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf 2 Tatverdächtige, ein Ermittlungsverfahren bezüglich gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch in zwei Garagen:

Am Samstag, zw. 08.00 und 19.00h kam es zu zwei aufgebrochenen Garagen in Wilhelmshaven, Am Adalbertplatz. Beide Tore wurden offensichtlich gewaltsam aufgebrochen. Es kam zu keiner Entwendung. Man geht bislang von einem versuchten Einbruch aus.

Einbruch in vier Gartenlauben:

Am Donnerstag, dem 20.01.2022, kam es zu vier Einbrüchen in Gartenlauben im Bereich des Kleingartenvereins Rüstringen. Es wurden Türen aufgehebelt und Fenster eingeschlagen. Zudem wurden an Vorhängeschlössern manipuliert. Man drang in die Objekte ein, bislang wurden keine Gegenstände entwendet.

Sturm sorgte für einige Einsätze:

Am Samstag kam es im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven zu einigen Sturmeinsätzen. So stürzte ein Baum auf einem Parkplatz in der Werftstraße 161 auf zwei PKW, die beschädigt wurden.

In der Marktstraße, im westlichen Bereich, wurden vom Dach Styroporplatten auf die Straße geweht. Auch in der Freiligrathstraße wurden im Bereich eines Autohauses Styroporplatten durch die Gegend geweht.

Bei einem anderen Einsatz drohte ein Metallstück, sich zu lösen. Auch diese Gefahrenstelle wurde behoben.

In der Ladestraße wurde durch den Sturm ein Planenanhänger quer auf die Fahrbahn gedrückt und blockierte den Verkehr.

In der Havermonikenstraße wurden Metallteile auf die Fahrbahn geweht, die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle.

Ein Baum fiel in der Ebkeriege auf die Straße, auch hier schaffte die Feuerwehr Abhilfe und auf der Hooksieler Landstraße sorgten Baumäste für Probleme.

