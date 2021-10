Landespolizeiamt

POL-SH: Tag des Einbruchschutzes

Kiel (ots)

Am 30.10.2021 veranstaltet die Landespolizei Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit mehreren Kooperationspartnern den "Tag des Einbruchschutzes". Bürgerinnen und Bürger werden durch die Zentralstelle Prävention des Landespolizeiamtes unter Einbindung von qualifizierten Facherrichterfirmen über mechanische und elektronische Sicherungsmöglichkeiten beraten und erhalten verhaltensorientierte Tipps.

Die Veranstaltung findet in der "Holsten-Galerie" in Neumünster statt. An der Veranstaltung werden auch Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack und Landespolizeidirektor Michael Wilksen teilnehmen. Der entsprechende Teil der Veranstaltung wird ab 13:30 Uhr stattfinden.

Landespolizeidirektor Michael Wilksen zum Tag des Einbruchschutzes: "Wir gehen davon aus, dass Einbrecher ab Ende Oktober wieder verstärkt aktiv werden. Wir wissen, dass die Täter nun die frühe Dämmerung ausnutzen, um Häuser und Wohnungen auszuspähen und möglichst unerkannt ihre Taten zu begehen. Dem müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes einen Riegel vorschieben. Sehr wichtig ist dafür die qualifizierte Beratung, um Schwachstellen an Haus und Wohnung zu erkennen und zu beseitigen."

Hauseigentümer und Mieter können durch entsprechende Maßnahmen einen wirksamen Beitrag gegen Einbruchdiebstahl leisten. Diese bundesweite Aktion findet seit 2012 regelmäßig am Wochenende der Zeitumstellung im Herbst statt und steht deshalb unter dem Motto: "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit".

Medieneinladung: Sehr geehrte Medienvertreterinnen und -vertreter, Sie sind herzlich zur Teilnahme und Berichterstattung über den Tag des Einbruchschutzes eingeladen. Die Beteiligten stehen für Fragen und O-Töne zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell