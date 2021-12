Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn: Pkw-Anhänger wird von einer Windböe erfasst und kippt in den Gegenverkehr.+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch. den 01.12.2021, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Westersteder Straße Höhe Hausnummer 26 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Pkw-Anhänger durch eine Windböe auf die Seite stürzte. Der 39-jährige Fahrer eines SUV aus Oldenburg führte sein Gespann zum Unfallzeitpunkt auf der L 815 von Westerstede kommend in Richtung Bad Zwischenahn. In Höhe des Fuchsweges wurde der von ihm mitgeführte nahezu unbeladene Anhänger mit Planenaufbau von einer Windböe erfasst und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er seitlich auf einen entgegenkommenden Pkw einer 40-jährigen aus Apen. Der Anhänger richtete sich nach dem Aufprall wieder auf. Durch die durch den Fahrzeugführer des Gespannes eingeleitete Gefahrenbremsung verkeilte sich der Anhänger mit dem Pkw. Das Gespann kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte die gesamte Fahrbahnbreite. Die L 815 musste in der Zeit von 14:40 Uhr bis 16:15 Uhr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. An beiden Pkw sowie dem Anhänger entstand Sachschaden. Nach aktuellem Sachstand wurde niemand verletzt.

