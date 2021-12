Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Fußgänger wird bei Verkehrsunfall in Oldenburg verletzt +++

Oldenburg (ots)

Ein 23-jähriger Fußgänger ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Oldenburg von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden.

Gegen 7:55 Uhr befuhr eine 65-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf die Alexanderstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 197 überquerte ein 23-jähriger Fußgänger zeitgleich von links die Fahrbahn, sodass es zu einer Kollision kam. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Auto leicht verletzt und anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Während der Unfallaufnahme kam zu Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs.

Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. (1448878).

