Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 59-Jähriger ohne Führerschein unterwegs +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Vormittag, gegen 10:25 Uhr, wird in der Klingenbergstraße ein Renault kontrolliert. Der 59-jährige Fahrer gibt schon zu Beginn der Kontrolle an, dass er noch nie einen Führerschein besessen hat und räumt ein, am Abend zuvor Drogen konsumiert zu haben. Gegen ihn werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und zur Beweissicherung wird eine Blutprobe entnommen. (1438994)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell