Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand eines Gartenhauses in Edewecht/Süddorf+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 30.11.21, gegen 00.57 Uhr, wird der Großleitstelle Oldenburg der Brand eines freistehenden Gartenhauses in Edewecht/Süddorf mitgeteilt. Beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge steht das Objekt bereits in Vollbrand. Ermittlungen vor Ort ergeben, dass bei Beendigung einer kleinen Feier der in Betrieb genommene Gas-Ofen aus bisher nicht geklärten Umständen in Brand gerät. Innerhalb kurzer Zeit greifen die Flammen auf das hölzerne Gartenhaus über. Die Freiwilligen Feuerwehren Husbäke und Osterscheps sind mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Personen werden nicht verletzt, das auf dem Grundstück befindliche Einfamilienhaus wird nicht beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

