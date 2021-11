Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Nachtragsmeldung zu einem Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin +++

Oldenburg (ots)

Die bei einem Verkehrsunfall am 12.11.2021, um 17:54 Uhr, schwer verletzte 64-jährige Fußgängerin ist am 27.11.2021 in einem Oldenburger Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.

Die Ermittlungen bezüglich des Unfallgeschehens dauern noch an.

Wir berichteten am 13.11.21 bereits über den Unfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5071995 (1368037)

