POL-OL: +++ Diebstahl von Bekleidung aus einem Containerauflieger +++ Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss +++ Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls aus einem Garten +++

Am vergangenen Wochenende wurde in der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, ein Containerauflieger im Sprungweg aufgebrochen. Die unbekannten Täter brachen bei dem abgestellten Lkw gewaltsam den Sicherungsbolzen des Containeraufliegers auf und entwendeten mehrere Kartons mit Bekleidung von der Ladefläche. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass die unbekannten Täter für den Abtransport der Ware mindestens ein Fahrzeug genutzt haben und bittet deshalb Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen in diesem Bereich geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1436991)

Am Sonntag, dem 28.11.2021, fiel Polizeibeamten im Theaterwall gegen 05:10 Uhr ein E-Scooterfahrer auf, der starke Schlangenlinien fuhr und dem eine andere Person zu Fuß hinterherlief. Bevor es zu einer Kontrolle durch die Beamten kam, bog der Fahrer in die Roonstraße ab und kam dort zu Fall. Die Kontrolle des 23-jährigen Oldenburgers ergab, dass er stark alkoholisiert war. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 2,53 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Bei der Person, die zuvor hinter dem E-Scooter hergelaufen war, handelte es sich um einen Freund des 23-Jährigen, der nach eigenen Angaben erfolglos versucht habe, diesen an der Fahrt zu hindern. (1435455)

Eine weitere Fahrt unter Alkoholbeeinflussung wurde am heutigen Tag gegen 01:45 Uhr in der Hauptstraße beendet. Der 45-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Emsland pustete einen Wert von 1,67 Promille und ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Außerdem war das Auto nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe durchgeführt und mehrere Strafverfahren eingeleitet. (1437689)

In der Zeit vom 23.11. bis 27.11.2021 nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses im Prinzessinweg. Sie entwendeten aus dem rückwärtigen Garten und der dortigen Terrasse u.a. einen hochwertigen Grill, abgelegte Pakete, sowie Gartengeräte und Werkzeuge. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1433430)

