Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Probefahrt mit Folgen+++

Oldenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag wollte ein 18jähriger Mann den Renault Megane eines Bekannten reparieren. Danach unternahm er eine Probefahrt mit dem Auto. Er fuhr dabei auch zur KGS Rastede an der Feldbreite und sprach dort aus dem Auto heraus zwei minderjährige Mädchen an und forderte diese auf, ins Fahrzeug einzusteigen, was diese aber ablehnten. Während der Mann davonfuhr, telefonierte eines der Mädchen mit ihrer Schwester und schilderte den Vorfall. Diese setzte sich sofort in ihr Auto und fuhr in Richtung Schule. Am Voßbarg kam ihr der Mann in dem Pkw entgegen. An geeigneter Stelle gelang es ihr, das Auto anzuhalten und den Fahrer zur Rede zu stellen. Der Fahrzeugführer schubste sie zur Seite versuchte nun zu Fuß zu flüchten. Nur durch das beherzte Eingreifen mehrerer junger Passanten, gelang es, den Mann an der Flucht zu hindern. Die Polizei wurde informiert. Nachdem die Beamten vor Ort waren, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,18 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr. Außerdem erfolgen weitere Ermittlungen wegen des Ansprechens der Mädchen.

