Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Fünf Verkehrsunfälle binnen weniger Stunden auf der BAB 28 Richtung Leer im Bereich des Autobahndreieck Oldenburg-West++

Oldenburg (ots)

++Innerhalb von knapp drei Stunden ereigneten sich am 29.11.2021 in der Zeit von 16:40 Uhr bis 20:00 Uhr auf der BAB 28, Richtung Leer, zwischen der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor und dem Autobahndreieck Oldenburg-West insgesamt fünf zeitlich versetzte Verkehrsunfälle. An den Verkehrsunfällen, bei denen es sich überwiegend um Auffahrunfälle wegen erhöhten Verkehrsaufkommens handelte, waren insgesamt zehn Pkw, zwei Lkw sowie 12 Personen, von denen lediglich zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen, beteiligt. Der gesamte Sachschaden belief sich auf geschätzte 26.000 Euro. Die o.g. Verkehrsunfälle beeinträchtigten kaum den Verkehrsfluss. Lediglich der letzte Verkehrsunfall, geschehen gegen 19.40 Uhr, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren, sorgte für ca. eine halbe Stunde für Beeinträchtigungen, da sowohl der rechte Fahrstreifen als auch die Auffahrt der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor in Richtung Leer für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden mussten.++

