Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Eigentümer überrascht Einbrecher in Blumenkamp

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr überraschte ein 46-jähriger Hauseigentümer einen Unbekannten, der versuchte, die Terrassentür eines Reihenhauses am Wachholderweg aufzuhebeln. Als der dunkel gekleidete Mann den Eigentümer entdeckte, ließ er von der Terrassentür ab und flüchtete durch den Garten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

