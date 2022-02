Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 20-Jähriger festgenommen

Moers (ots)

Der Besitzer eines schwarzen BMW beobachtete am Donnerstag gegen 21.00 Uhr auf der Mittelstraße einen 20-jährigen Rheinberger, der sich an seinem Auto zu schaffen machte. Er sprach den Mann an, der ihn daraufhin mit einer Schere bedrohte und flüchtete.

Der Autobesitzer alarmierte die Polizei und nahm die Verfolgung des Täters auf. Den Beamten gelang es, den 20-Jährigen an der Klever Straße vorläufig festzunehmen.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Rheinberger gegen 20.30 Uhr eine Geldbörse aus einem Pizzataxi (ebenfalls an er Mittelstraße) gestohlen und nachdem er vom Pizzeria-Besitzer angesprochen worden war, diesen ebenfalls mit einer Schere bedroht hatte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit an.

