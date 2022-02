Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Brand

Voerde (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Papierkorb auf der Terrasse einer Wohnung an der Straße Kempkenskath in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand u.a. Sachschaden an einer Terrassentür. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell