Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Bäckerei

Wesel (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von gestern (Mittwoch), 18.00 Uhr, bis heute (Donnerstag), 03.30 Uhr, in die Räume einer Bäckerei an der Schermbecker Landstraße (Ecke Clarenbachstraße) ein. Sie erbeuteten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

