Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Entsorgung von Autoteilen- Hinweise an die Polizei in Bockhorn (mit Bildern)

Bockhorn (ots)

In der Zeit vom 21.01. und 24.01.2022 kam es an der Urwaldstraße in Bockhorn auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Zetel zu einer illegalen Entsorgung von Autoteilen, u.a. wurde ein Kühlergrill der Fahrzeugmarke OPEL evtl. Corsa vorgefunden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mit der Polizei in Bockhorn unter der Rufnummer 04453 978620 Kontakt aufzunehmen.

