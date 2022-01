Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtaschenraub in Jever- Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am vergangenen Sonntag, den 23.01.2022, soll sich im Mühlenweg kurz vor dem Einmündungsbereich zur Mühlenstraße ein Handtaschenraub ereignet haben.

Das 89-jährige Opfer, das unverletzt bleib, gab am Montagmorgen bei der Polizei an, dass es sich gegen 19.30 Uhr auf dem dortigen Gehweg befunden habe.

Dort sei der Frau ein Radfahrer entgegengekommen, der in Richtung Mühlenstraße gefahren sei. Als sich dieser auf ihrer Höhe befunden habe, griff er plötzlich nach ihrer Handtasche und habe ihr diese von der Schulter gerissen. Sie sei daraufhin ins Schwanken geraten und in eine Hecke gestürzt. Der männliche Radfahrer sei anschließend weiter in Richtung Mühlenstraße gefahren.

Zur Personenbeschreibung konnte das Opfer angeben, dass es sich um einen ca. 20-30 Jahre alten Mann mit einer dunklen Pudelmütze gehandelt haben soll. Weitere Angaben zur Person oder zu dem mitgeführten Fahrrad liegen nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell