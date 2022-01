Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Hooksiel (mit Bild)

Hooksiel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche kam es in Hooksiel zu einem Verkehrsunfall. Hierbei überfuhr ein Lkw die Grundstückseinfriedung am Eckgrundstück Blumenstraße/Pakenser Straße. Die Einfriedung wurde stark beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der Lkw-Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Wangerland unter Rufnummer 04463 80891-0 oder mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

