Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Sturm verlief bisher ohne größere Schäden

Polizei warnt trotzdem: Fahren Sie vorsichtig!

Kreis Wesel (ots)

Zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr und jetzt (07.10 Uhr) kam es zu insgesamt 49 wetterbedingten Einsätzen. Davon gab es 42 Gefahrenstellen in erster Linie durch umgestürzte Bäume, Äste auf der Fahrbahn oder umgekippte Baustellenabsperrungen quer durch das Kreisgebiet.

Die Gefahrenstellen wurden durch die Feuerwehr oder mit eigenen Mitteln beseitigt. In Hamminkeln Mehrhoog kollidierte ein PKW mit einem Baum an der Reeser Str./Koepenweg, der jedoch glimpflich verlief. Im Bislicher Wald in Wesel stieß ein Ast gegen die Windschutzscheibe eines LKW und beschädigte diese. Auch hier entstand lediglich Sachschaden. Zwei beschädigte Pkw und eine leicht beschädigte Hauswand verursachte ein umgestürzter Baum an der Walterstraße in Moers.

Zu Personenschäden ist es bisher nicht gekommen.

