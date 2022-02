Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 52-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Dinslaken (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr am Donnerstag gegen 20.05 Uhr die Straße Am Poppelbaum, vom Parkplatz "Trabrennbahn" aus kommend in Fahrtrichtung Hans-Böcker-Straße. Beim Überqueren der Hans-Böckler-Straße stieß er mit dem Pkw einer 52-jährigen Dinslakenerin zusammen. Diese war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Die 52-jährige Frau kam schwerverletzt, jedoch ohne Lebensgefahr, in ein örtliches Krankenhaus. Der 51-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

