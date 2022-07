Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Dorfpark

Am Dienstag, 26. Juli 2022, kam es gegen 01.00 Uhr im Dorfpark zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 31-Jährigen aus Werlte: Nach Angabe des 31-Jährigen soll sich ihm ein bislang unbekannter Mann von hinten genähert haben. Als der Werlter sich nach ihm umgedreht habe, sei er von diesem Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Der 31-Jährige erlitt durch den Schlag eine Gesichtsverletzung. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ca. 1,90 m groß, - dicke Statur, - dunkel gekleidet, u.a. mit einem dunklen Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 25. Juli 2022, gegen 18.05 Uhr, wurde in der Böseler Straße ein 63-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Friesoyther unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Dem 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, 25. Juli 2022, kam es um 18.35 Uhr in der Sedelsberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 52-Jähriger Fahrer eines Kraftrades aus Friesoythe befuhr die Europastraße in Richtung Kreisverkehr. Er fuhr in den Kreisverkehr Bahnhofstraße / Barßeler Straße hinein und wollte diesen in Richtung Bahnhofstraße verlassen. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe befuhr zur selben Zeit die Sedelsberger Straße in Richtung Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den bereits im Kreisverkehr befindlichen 52-Jährigen, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell