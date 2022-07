Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf der Viktoriastraße - Mitsubishi-Fahrerin gesucht

Minden (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Viktoriastraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Ein Motorradfahrer verletzte sich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der 58 Jahre alte Kawasaki-Fahrer aus Minden den rechten Fahrstreifen der Viktoriastraße stadteinwärts befahren. Zeitgleich befand sich den Angaben zufolge in gleicher Fahrtrichtung die bisher unbekannte Fahrerin eines SUV auf dem linken Fahrstreifen. Als die Frau um kurz vor 21 Uhr in Höhe einer Tankstelle mutmaßlich einen Fahrstreifenwechsel einleitete, musste der Biker abbremsen und ausweichen. Hierbei verlor er die Balance und stürzte. Daraufhin stoppte die Autofahrerin an der Ampelkreuzung zur Bahnstraße ihren Wagen und stieg aus diesem offenbar aus. Anschließend setzte sie ohne ihren Pflichten nachzukommen die Fahrt fort und entfernte sich zur Kaiserstraße hin. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann - er wurde später von einem Rettungswagen mit leichten Verletzungen ins Klinikum Minden gebracht. Das konnte er nach ambulanter Behandlung zwischenzeitlich wieder verlassen.

Die Fahrerin konnte in einem ungefähren Alter von 50-60 Jahren und mit einer Körpergröße von etwa 160 bis 165 cm beschrieben werden. Bei dem beteiligten Auto dürfte es sich den Angaben zufolge nach um einen dunklen Mitsubishi Outlander gehandelt haben.

Hinweise werden von den Ermittlern des Verkehrskommissariats unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell