POL-MI: Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum

Minden, Bückeburg (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein 42-jähriger Bückeburger mit seinem Volkswagen in Minden-Päpinghausen die Karlstraße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 482. Dabei kam er gegen 10.50 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Grünstreifen und nahm einen Leitpfosten mit, bevor er frontal gegen einen Baum stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen um seine eigene Achse gedreht. Der Autofahrer wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizeibeamten stellten schnell die Unfallursache fest, der 42-Jährige war alkoholisiert gefahren. Mit dem Rettungswagen erfolgte die Einlieferung des Autofahrers in das örtliche Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie sein Pkw wurden polizeilich sichergestellt. Der Bückeburger muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

