POL-MI: Zusammenstoß auf der Herforder Straße

Espelkamp (ots)

Am Samstagabend geriet ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Renault auf der Bundestraße 239 in den Gegenverkehr und stieß gegen einen begegnenden Mercedes. Zur Unfallzeit gegen 20.00 Uhr befuhr der Lübbecker die Herforder Straße in Espelkamp und geriet 200 Meter vor der Kreuzung Herforder Straße/ Gestringer Straße aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Den ersten Ermittlungen der Polizei nach, versuchte ihm der entgegenkommende Mercedesfahrer (20) aus Delmenhorst den Zusammenstoß noch zu verhindern, indem er seinen Wagen nach links auf die nicht befahrene Gegenfahrbahn lenkte. Da der Renaultfahrer gleichzeitig wieder zurück auf seine Fahrspur steuerte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß der Autos. Durch den starken Aufprall wurden beide Fahrzeugführer sowie der 17-jährige Mercedesbeifahrer verletzt und mit dem Rettungswagen in die örtlichen Krankenhäusern gebracht. Die Feuerwehr Espelkamp war aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten der unfallbeschädigten Fahrzeuge ebenfalls im Einsatz. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der Bundesstraße abgeleitet.

