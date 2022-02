Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigungen durch Jugendliche - Friedenweiler-Rötenbach

Freiburg (ots)

Fr/Sa 18/19.02.2022, Friedenweiler-Rötenbach/Hochschwarzwald

Am Vormittag des 19.02.2022 wurden im Ortsteil Rötenbach in Friedenweiler umfangreiche Sachbeschädigungen festgestellt. Unter anderem wurde ein Baum auf dem Außengelände des Kindergartens gefällt, ganze Straßenzüge vermüllt und ein öffentlich zugängliches Bücherregal in der Ortsmitte zerstört. Die Schäden konnten bis zur Rohrberghütte im Waldgebiet nördlich der B31 zurückverfolgt werden. Dort hatte nach Angaben von Anwohnern eine Feier von Jugendlichen stattgefunden. Es entstand Sachschaden von ca 1.000,- Euro.

Hinweise auf die Randalierer oder Teilnehmer/Veranstalter der "Party" nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel 07651 93360 entgegen.

RTN/HjS2002 - FLZ PPFR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell