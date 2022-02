Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt - Lenzkirch-Kappel

Freiburg (ots)

19.02.2022, Lenzkirch-Kappel/Hochschwarzwald

Am 19.02, gegen 11.00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz in Lenzkirch-Kappel abgestelltes Auto in der vorausgegangenen Nacht offensichtlich angefahren wurde. Der Unfallverursacher hätte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Fahrzeugteile des unfallverursachenden Pkw aufgefunden werden. Da diese einem recht auffälligen und seltenen Fahrzeugtyp zugeordnet werden konnten, gelang die Ermittlung eines ebenfalls in Kappel wohnenden 23jährigen jungen Mannes. Es entstand ein Gesamtschaden von ca 3.500.- Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.

