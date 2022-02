Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizeiliche Erstbilanz einer Vielzahl von Demonstrationen am 19. Februar 2022 in der Freiburger Innenstadt

Freiburg (ots)

Am 19.02.2022 war das Polizeipräsidium Freiburg mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz und Unterstützungskräften benachbarter Polizeipräsidien im Freiburger Stadtgebiet anlässlich mehrerer Demonstrationen und Versammlungen sowie des SC Freiburg-Spiels gegen Augsburg im Einsatz.

Bei einer Vielzahl der Demonstrationen handelte es sich um zuvor angemeldete Versammlungen. Ab 11:00 Uhr fanden sich beispielsweise in der Spitze 1.000 Teilnehmer anlässlich des Jahrestages zum Gedenken an Hanau am Platz der Alten Synagoge ein, was sich nach Beendigung rasch auflöste. Im Bereich des Leopoldrings kam es gegen Mittag zudem zu einer statischen demonstrativen Aktion durch die Initiatoren von Fridays for Future, an welcher etwa 50 Personen teilnahmen. Ab 13:00 Uhr nahmen auf dem Platz der Alten Synagoge circa 400 Teilnehmer an der angemeldeten "FreiVac"-Kundgebung teil.

Geschätzt etwa 4.500 Versammlungsteilnehmende der Corona-Maßnahmenkritiker nahmen gegen 14:30 Uhr nach einer Auftaktkundgebung auf dem Konrad-Adenauer-Platz am Aufzug durch das Freiburger Stadtgebiet teil. Hierbei wurden die Teilnehmer in 14 Blöcke a etwa 300 Personen unterteilt. Die Versammlungsauflagen wurden durch die Polizei überprüft und weitestgehend eingehalten. Eine beharrliche Maskenverweigerin musste aus der Versammlung ausgeschlossen werden. Entlang der Aufzugsstrecke formierten sich Gruppen zum kurzfristigen Gegenprotest.

Die Polizei resümiert eine insgesamt ordnungsgemäß verlaufene und friedliche Demonstrationslage. Erforderliche Absperrmaßnahmen wirkten sich nicht über das erwartete Maß hinaus auf die Gesamtverkehrslage aus, sodass größere Verkehrsbeeinträchtigungen ausblieben.

Vereinzelte Konfliktsituationen konnten durch Einsatzkräfte schnell beendet werden. Im Bereich der Eisenbahnstraße konnte eine Person festgestellt werden, die den sogenannten "Hitlergruß" zeigte. Die Personalien des Mannes, welcher an keiner der Demonstrationen als Teilnehmer beteiligt war, stehen fest, Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen (§86a StGB) wurden eingeleitet.

Die Versammlung der Corona-Maßnahmenkritiker wurde gegen 18:15 Uhr beendet.

