Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sechsjähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Oeynhausen, Löhne (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich am Freitagnachmittag in der Straße "Sandweg" ein sechs Jahre alter Radfahrer im Ortsteil Bad Oeynhausen-Werste leicht verletzt. Den Erkenntnissen nach hatte eine 30-jährige VW-Fahrerin aus Löhne gegen 14.30 Uhr die Straße "Am Urnenfeld" in Richtung Sandweg befahren. Beim Einbiegen in den Sandweg übersah die Löhnerin den sechsjährigen Bad Oeynhausener, der mit seinem Kinderfahrrad den Sandweg in südliche Richtung befuhr. Beim Eintreffen der Polizei leistete ein Anwohner bei dem Jungen bereits Erste Hilfe. Das Kind wurde in Begleitung seiner Mutter im Anschluss mit dem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Junge trug zur Unfallzeit einen Fahrradhelm.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell