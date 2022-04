Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude und Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Rotenburg. Ein Firmengebäude in der Bürgerstraße war zwischen Samstagmittag (09.04.) und Montagmorgen (11.04.) Ziel unbekannter Täter. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über die Bürgerstraße zur Rückseite des Gebäudes. Über eine Feuertreppe ging es auf das Dach, wo sie gewaltsam ein Fenster zu den Büroräumen aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Unbekannten über das Treppenhaus und eine Fluchttür in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Mit bislang nicht bekanntem Werkzeug hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (11.04.) die hintere Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Lutherstraße auf. Der Einbruch wurde durch einen Bewohner am nächsten Morgen bemerkt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

