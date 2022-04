POL-OH: Verkehrsunfall auf der A 5 - Fotos

Polizeipräsidium Osthessen

Alsfeld/ Homberg-Ohm (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 5 am gestrigen Montagabend (11.04.), gegen 18.40, haben die Bergungs- und Räumungsarbeiten bis zum Morgen angedauert. Inzwischen ist die A 5 in Richtung Norden wieder befahrbar. Die Reinigungsarbeiten in Richtung Süd dauern weiterhin an.

Julissa Bär

