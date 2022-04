Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrbahnsperrung Fahrtrichtung Süd A 5 zwischen Alsfeld-West und Homberg nach Lkw Unfall

Fulda (ots)

Erstmeldungseingang: 18.49 Uhr

Auffahrunfall zweier Lkw im Baustellenbereich der A5 zwischen Alsfeld und der AS Homberg. Zwei Lkw Fahrer sind leicht verletzt. Bis zur Abschleppung der beiden Lkw ist die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt auf noch nicht absehbare Zeit gesperrt. Für den Verkehr in Fahrtrichtung Süd wird die U 18 ab der AS Alsfeld-West empfohlen.

