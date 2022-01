Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche am Montag im Kreisgebiet - Polizei sucht Zeugen

Neuss, Dormagen, Korschenbroich, Kaarst (ots)

Eine Terrassentür hebelten Einbrecher am Montag (17.01.), in der Zeit von 16:15 bis 19:15 Uhr, auf. Aus dem Reihenhaus an der Hoistener Straße in Neuss entwendeten die Täter mehrere Armbanduhren.

Beim Einbruchsversuch blieb es an der Kroschstraße in Dormagen. Unbekannte hatten am Montag (17.01.), in der Zeit von 16:00 bis 19:00 Uhr, das Fenster eines Wintergartens aufgehebelt und waren eingestiegen. An der anschließenden Terrassentür des Reihenhauses scheiterten die Täter und entfernten sich ohne Beute.

Am Montag (17.01.), in der Zeit von 07:30 bis 19:30 Uhr, hebelten Einbrecher das Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Rochusstraße in Korschenbroich auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck.

Einen Videorekorder entwendeten Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Hanauer Weg in Kaarst. Die Täter hatten am Montag (17.01.), im Zeitraum von 08:00 bis 15:30 Uhr, ein Loch in die Verglasung der Terrassentür geschlagen und danach den innen liegenden Griff geöffnet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 02131 300-0.

