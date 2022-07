Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomat in Hannover-Bemerode - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag, 02.07.2022, einen Fahrkartenautomaten im hannoverschen Stadtteil Bemerode aufgesprengt. Die Täter hatten offenbar das Ziel, das im Automaten befindliche Bargeld zu erlangen. Ob ihnen dies gelang, ist noch nicht abschließend geklärt. Sicherungstechnik machte zumindest Geldnoten unbrauchbar.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover vernahm ein 55 Jahre alter Anwohner am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr an der Oheriedentrift einen lauten Knall. Als der Zeuge aus dem Fenster schaute, beobachtete er zwei unbekannte Personen, die an einem Fahrkartenautomaten der nahen Stadtbahnhaltestelle "Feldbuschwende" hantierten und anschließend in Richtung Feldbuschwende flüchteten.

Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte der Polizei stellten fest, dass die Täter den Automaten mittels einer Detonation aufgesprengt hatten. Unklar war zunächst, inwiefern sie darin enthaltenes Bargeld entnehmen konnten. Eine im Automaten installierte Farbpatrone machte die Geldnoten unbrauchbar.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Den entstandenen Schaden an dem Automaten bezifferte die Polizei mit rund 20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat beziehungsweise den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell