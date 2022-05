Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gestürzt

Lahr (ots)

Eine Fahrradfahrerin hat sich nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad am heutigen Freitagvormittag schwer verletzt. Die 44-Jährige war nach ersten Erkenntnissen gegen 11.20 Uhr in der Langestückstraße unterwegs, als sie aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung auf die Straße fiel. Alarmierte Helfer des Rettungsdienstes brachten sie wenig später in ein Krankenhaus.

/ya

