Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - So nicht geplant

Ringsheim (ots)

Das Verbrennen von Holzkisten hat am Donnerstagmittag auf einem Erdbeerfeld nicht den geplanten Verlauf genommen und in der Folge einen Feuerwehr- sowie Polizeieinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Saisonarbeiter auf dem "Mietersheimer Feld" gegen 12:45 Uhr nicht mehr zu gebrauchende Holzkisten zusammengetragen und zur Entsorgung gesammelt entzündet haben. Das Feuer habe sich auf das zwischen den Erdbeereihen befindliche Stroh übertragen, sodass Einsatzkräfte der Feuerwehr Ringsheim und Ettenheim eingreifen und den Brand löschen mussten. Eine in unmittelbarer Nähe zum Feuer befindliche Tabakhalle wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten des Polizeiposten Rust haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell