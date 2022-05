Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Rollerfahrer übersehen

Achern (ots)

Eine Kollision zwischen einem Roller und einem Pkw führte am Donnerstag zu leichten Verletzungen und einem Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Gegen 18:30 Uhr war die 18-jährige Fahrerin mit ihrem Audi auf der Straße "Alter Bahnhof" unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Eisenbahnstraße den von links kommenden 16-Jährigen auf seinem Roller übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche und wurde im Anschluss zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

